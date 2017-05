Am Süßen See im Landkreis Mansfelder-Südharz ist die Saison eröffnet worden. Der See östlich von Eisleben lockt Erholungssuchende und Camping-Freunde in die Region. Und das Seegebiet hat sich touristisch gut entwickelt, wie der Bürgermeister vom Seegebiet Mansfelder Land, Jürgen Ludwig, MDR SACHSEN-ANHALT sagte. Zum Beispiel gebe es eine Vielfalt an Gaststätten rund um den See. "Da ist für jeden etwas dabei. Hochwertige Gaststätten, aber es gibt auch die Currywurst für die Motorrad- oder Fahrradfahrer", so Ludwig.

Heiraten in der Schlosskirche

Neben Camping und Restaurants haben das Naherholungsgebiet und die Ortschaft Seeburg noch einiges mehr für Einwohner und Gäste zu bieten. So ist es seit diesem Monat möglich, in der Schlosskirche zu heiraten. Die ersten Trauungen haben laut Ludwig bereits stattgefunden. Und es sollen noch zahlreiche weitere folgen. So gibt es dem Bürgermeister zufolge viele Anmeldungen. Aus ganz Deutschland würden die Menschen kommen, um sich in Seeburg trauen zu lassen. Das Ambiente sei auch hervorragend dafür, wenn man bei Kaffee oder Wein seinen Blick über den See schweifen lassen kann, schwärmt er.

Ich sag immer, da brauche ich nicht in die Toskana fahren, da bleib ich in Seeburg. Jürgen Ludwig, Seegebiets-Bürgermeister

Das Schloss Seeburg kommt unter den Hammer. Bildrechte: IMAGO Das Schloss selbst soll in zwei Wochen einen neuen Eigentümer finden. Eine Auktionsfirma aus Leipzig bietet das Gebäude zur Versteigerung an. Bereits seit Jahrzehnten steht das Schloss, das die Silhouette am See prägt, leer und verfällt. Der Seegebiets-Bürgermeister hofft, dass sich das nun demnächst ändert: "Ich hoffe, es wird der Interessent bekommen, der auch wirklich etwas draus macht." Die Möglichkeiten und Ideen dafür gebe es – und nun auch etliche Anbieter, die es kaufen wollen. Auktionstermin ist der 19. Mai.

Erleuchtetes Schloss als Highlight der Region

Ein für das Schloss geplantes wortwörtliches Highlight sei zudem bereits schon in der Umsetzung. Das Schloss soll beleuchtet werden, wie Ludwig erklärt. Die Genehmigungen seien durch und die Installation laufe bereits. Den Angaben nach wird das Gebäude aber nicht einfach mit LED-Licht angestrahlt. Es sollen Symbole an die Fassade geworfen werden, beispielsweise zum Reformationsjubiläum eine große Lutherbüste oder weihnachtliche Motive zur Adventszeit. "So soll das durch das ganze Jahr gehen. Wer dann über die B80 gefahren kommt, sieht das erleuchtete Schloss als Highlight unserer Region", erklärt Ludwig das Vorhaben.

