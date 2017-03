Aus dem Salus-Fachklinikum Bernburg ist am Sonntagmorgen ein Patient geflohen. Wie die Polizei mitteilte, wurde umgehend nach dem 33 Jahre alten Mann gesucht. Der Flüchtende wurde an der Schlossmauer entdeckt. Als er die Polizisten bemerkte, sprang er den Angaben nach ohne zu Zögern von der Mauer in die Saale.

Bildrechte: dpa

Eine großangelegte Suche von Wasserwacht, Feuerwehr und Hubschrauber blieb erfolglos und wurde am Sonntagnachmittag nach acht Stunden eingestellt. Wie die Polizei in Bernburg mitteilte, wird der Fall an die Wasserschutzpolizei übergeben. Diese wird am Montag erneut die Suche nach dem geflohenen Patienten aufnehmen.