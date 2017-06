Sperrung der Magistrale Halles Hochstraße wird zum Nadelöhr

In Halle haben am Montag die Bauarbeiten auf der Nordseite der Hochstraße begonnen. Dafür ist diese Seite für den Autoverkehr gesperrt. Der Verkehr wird stadtein- und stadtauswärts über die südliche Brücke geführt. Außerdem wird aufgrund der Bauarbeiten die Auffahrt vom Franckeplatz in Richtung Franckestraße/Riebeckplatz gesperrt. Der Verkehr wird an der Waisenhausmauer und Am Leipziger Turm umgeleitet.