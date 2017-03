Entwarnung in Schkopau: Das illegal abgeladene weiße Pulver ist doch nicht giftig. Das teilte Saalekreis-Sprecherin Kerstin Küpperbusch MDR SACHSEN-ANHALT mit. "Es handelt sich nicht um das giftige Cadmiumcarbonat." Stattdessen habe eine ausführliche Laboranalyse ergeben, dass es sich um Calciumcarbonat handele. Das kommt beispielsweise als Kreide oder Kalkstein in der Natur vor.

Damit seien alle Maßnahmen zur Gefahrenabwehr überflüssig geworden. Das vorsorglich abgetragene Erdreich am Fundort in der Nähe des leerstehenden BUNA-Klubhauses in Schkopau muss nicht aufwendig entsorgt werden. Auch Teile der Asphaltdecke wurden abgetragen.