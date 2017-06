In Bad Bibra im Burgenlandkreis steht die Zukunft von 120 Beschäftigten der Molkerei und der Käserei auf dem Spiel. Deutschlands größte Genossenschaftsmolkerei, das Deutsche Milchkontor, hat angekündigt, dass es den Standort im kommenden Jahr aufgeben will. Auch Werke in Nordrhein-Westfalen und auf Rügen sollen geschlossen werden. Dem Unternehmen zufolge haben viele Milchbauern ihre Lieferverträge gekündigt. Dadurch würde bis zu einem Viertel der bisherigen Milchmenge wegbrechen.