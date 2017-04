Bisher unbekannte Art Schmetterling nach Hallenser benannt

Jedes Jahr geht Steffen Schellhorn im Urlaub auf Schmetterlingssuche: Mit Kescher, Netzen und Eimer bewaffnet ist der Hallenser unterwegs zum nächsten Fotomotiv. So auch in Südafrikas nördlichstem Gebirge "Southpansberg", wo er unwissentlich eine neue Schmetterlingsart ablichtete. "Ich habe ihn erst fotografiert, weil er sehr günstig saß und hab ihn dann mitgenommen", erzählt der 55-Jährige MDR SACHSEN-ANHALT.

Der freie Pressefotograf Steffen Schellhorn sammelt und katalogisiert schon seit 30 Jahren Schmetterlinge. Damit gerechnet, dass sein drei Zentimeter kleines Fotomotiv noch nicht erfasst ist, hat er nicht. Zurück in Halle wurde der Schmetterling trotzdem präpariert und zur Bestimmung an Experten geschickt – und entpuppte sich als neue Art.

"Amata schellhorni" heißt der Falter jetzt nach seinem Fotografen. "Es ist ein schönes Gefühl, etwas Neues zu finden. Früher in der Jugend war es so der Traum, eine neue Art zu entdecken", sagt Steffen Schellhorn. Das ist ihm mittlerweile zum zweiten Mal geglückt, das erste Mal in Jordanien.