Schnaudertal im Burgenlandkreis Die Gemeinde mit vielen Protestwählern

Hauptinhalt

Nirgendwo war der Stimmenanteil der AfD in Sachsen-Anhalt so hoch wie in der Gemeinde Schnaudertal im Burgenlandkreis. Warum gibt es gerade dort eine so hohe Zustimmung für die rechte Partei? Wir haben uns umgehört.

von Stefan Bringezu, MDR SACHSEN-ANHALT