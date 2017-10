Gasdruckpistolen Mann in Weißenfels beschossen

Schüsse in Weißenfels: Freitagmorgen gegen halb zwei wurde ein 34-Jähriger von einem Projektil getroffen. Er hatte im Ortsteil Langendorf Schüsse gehört und war auf seinen Balkon getreten. Von dort aus sah er mehrere Personen, bevor ihn das Projektil am Gesäß traf. Außerdem wurden Scheiben beschädigt.

Anwohner aus dem Ortsteil Langendorf waren am Morgen nach den Schüssen entsetzt. So etwas sei noch nie passiert. Eine Frau sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Meine Tochter ist jetzt 15, wer möchte da die Kinder draußen laufen lassen. Die Gefahr, dass irgendjemand draufballert, ist nicht schön." Eine Rentnerin erklärte: "Man fühlt sich unsicher jetzt, zumal in der letzten Zeit so viel Neue hier eingezogen sind. Man kennt die Leute noch nicht, man weiß nicht, woran man ist." Die Jugend im Viertel sei zum Teil unmöglich, habe bisher ein Karussell zerstört, eine Sitzmöglichkeit zertrümmert und auch Wäscheleinen beschädigt.