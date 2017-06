Einweihung mit Paul Biedermann Eine Kita mit eigenem Pool

Immer mehr Kinder in Deutschland lernen nicht oder nicht ausreichend schwimmen. Um das zu ändern, bietet der Kindergarten "Wunderwelt" in Halle nun Kurse im hauseigenen Pool an. Zur Einweihnung gab es Profi-Unterstützung von Ex-Schwimmprofi Paul Biedermann.