Polizei warnt vor Trittbrettfahrern Erneut Überfall auf Pizzaboten in Halle

In Halle ist schon wieder ein Pizzalieferant überfallen und ausgeraubt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der 23-jährige Essensbote lieferte am Freitag gegen 21:15 Uhr in der Elsa-Brändström-Straße in Halles Süden eine Bestellung aus. Nach der Übergabe wurde er von drei Männern umringt, bedroht und zur Herausgabe des Geldes gezwungen. Die drei Männer konnten unerkannt fliehen. Nach Polizeiangaben hatten sie einen zweistelligen Betrag erbeutet. Der Pizzabote fuhr zurück in die Filiale und informierte erst dann die Polizei.