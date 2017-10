16. Mitteldeutscher Marathon "Ein top Lauf, kann man echt nicht meckern"

Bei strahlendem Sonnenschein waren am Sonntag mehr als 4.100 Läufer auf allen Strecken des 16. Mitteldeutschen Marathons (MDM) unterwegs. Die Marathonstrecke führte wieder von Leipzig nach Halle und zog Läufer aus ganz Deutschland an. Ein Mann erzählte MDR SACHSEN-ANHALT im Ziel in Halle: "Also ich komme aus dem Saarland, die Strecke als solches war schön." Ein anderer war von der Verpflegung begeistert: "Hut ab und Respekt, ich weiß nicht wie viele Dorffeuerwehren, wie viele Freiwillige ich gesehen hab. Super dichte Getränkeversorgung!"