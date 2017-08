Sparen am falschen Ende Wenn die Busreise zur Gefahr wird

Für viele Kinder sind sie das Beste an der Schulzeit: Die Klassenfahrten. Fuhr man früher mit Bahn oder sogar Fahrrad, ist es heute aber fast immer der Reisebus. Und der soll für viele Eltern so preiswert wie möglich sein, weiß Johannes Hübner vom Internationalen Bustouristik Verband. Eltern würden "oft um den Preis eines Päckchens Zigaretten an der Schülerfahrt pro Schüler sparen", sagte er dem MDR. "Und dann wird eben ein Billigunternehmen gebucht, das teilweise aus Österreich, vielleicht auch aus Tschechien anfährt und die Schüler mitnimmt."