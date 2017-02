Raubserie in Halle Siebter Überfall in zwei Wochen

In Halle ist wieder ein Lieferdienst ausgeraubt worden – dieses Mal eine Pizzabotin in der Südstadt. Nach Angaben der Polizei wollte sie am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr eine Bestellung in die Grenobler Straße ausliefern. Wie in allen Fällen vorher wurde die Frau von drei maskierten Männern bedroht und gezwungen, das Geld herauszugeben. Die Pizzabotin hatte noch um Hilfe gerufen, die Täter hielten ihr dann aber den Mund zu und entkamen mit dem Geld.

Es ist bereits der siebte Überfall in Halle in nur zwei Wochen. Am Freitagabend war ganz in der Nähe ein Essensbote ausgeraubt worden. Er hatte in der Elsa-Brandström-Straße Pizza ausgeliefert, nur wenige Straßen vom Tatort am Sonntagabend entfernt.