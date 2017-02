Tötungsverbrechen in Halle-Trotha Sonderkommission ermittelt im Fall "Konstantin M."

Im Fall eines toten Mannes in Halle hat die Polizei jetzt eine sechsköpfige Ermittlungsgruppe gebildet. Der 42-Jährige war am Freitag leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Die Obduktion hatte ergeben, dass der Mann erstochen wurde.