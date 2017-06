Auftakt mit Festgottesdienst Sonderausstellung würdigt letzten Bischof von Naumburg

Der letzte Bischof von Naumburg war Julius von Pflug, sein Leben ein Ringen um Religionsfrieden in Zeiten der Reformation. Nun wird sein Wirken mit einer Sonderausstellung in Zeitz gewürdigt. Auftakt ist ein ökumenischer Festgottesdienst am Pfingstsonntag um 17 Uhr. Schirmherr ist Kurt Kardinal Koch, Vertreter des Vatikans.