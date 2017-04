Spargelbauer Ingo Hindorf (r.) mit seiner Frau, der Weinkönigin der Saale-Unstrut-Region (Mitte) und zwei Weinprinzessinnen. Bildrechte: MDR/Marko Litzenberg

Spargel-Liebhaber dürften sich freuen: Das Edelgemüse wird schon einen Monat früher als üblich angestochen. Am Sonntag begann die Ernte symbolisch in Langeneichstädt im Geiseltal. Die Spargelbauer Antje und Ingo Hindorf stachen mit der Weinkönigin der Saale-Unstrut-Region und zwei Weinprinzessinnen die ersten Stangen.



Landwirt Ingo Hindorf rechnet auf seinem 45 Hektar großen Anbaugebiet im Saalekreis mit einem Ertrag von 150 Tonnen. Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt etwa 700 Hektar Anbaufläche für Spargel. Ein Teil davon liegt auch in der Altmark, wo die Spargelernte ebenfalls begonnen hat.