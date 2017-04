Eine abgestellte Einkaufstasche hat am Freitag den Riebeckplatz in Halle über vier Stunden lahmgelegt. Sie war am Nachmittag in der Nähe eines Mülleimers am Zentralen Bus-Bahnhof entdeckt worden. Da zunächst unklar war, ob der Inhalt gefährlich ist, wurde die Merseburger Straße in der Höhe des Platzes gesperrt. Spezialisten des Landeskriminalamtes in Magdeburg rückten an, um den Inhalt zu untersuchen. Sprengstoffexperten röntgten schließlich ein Paket, das sich in der Tasche befand.