Steffen Rumpf zeigt Todesbilder Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Allein im Kunstforum Halle in der Bernburger Straße sind vier Ausstellungen zu sehen. In "Endlos – die Kunst und der Tod" präsentieren Künstler aus Halle Werke und Objekte zum Tod. Im KinderKunstForum werden Aquarelle, Installationen und selbstgebaute Urnen ausgestellt. Der Maler und Grafiker Steffen Rumpf zeigt Todesbilder in der Ausstellung "Zwischen den Fronten" und der Fotograf Christoph Schieder stellt in "Lothars Wohnung" Fotografien einer möblierten und bewohnten Wohnung, Bilder der leeren Wohnung nach Lothars Tod gegenüber.