Kosten von 10.000 Euro im Monat Stadt Halle prüft Maritim-Kauf

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass das Gebäude nach Willen eines Investors ein Studentenwohnheim werden soll. Einem Zeitungsbericht zufolge laufen Verhandlungen mit dem Land. Thomas Faust vom Studentenwerk in Halle sieht aber auf dem Wohnungsmarkt für Studenten keinen Bedarf. "Der sieht eigentlich relativ entspannt aus. Wir beobachten die Situation regelmäßig sehr genau und hier trifft Angebot und Nachfrage relativ gut aufeinander. Da ist auch regelmäßig viel an Auswahl zu haben, so dass da eigentlich kein Engpass besteht."

Am Übergang vom Riebeckplatz zur oberen Leipziger Straße plant die HWG den Neubau eines Hotels. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

So investiert die Hallesche Wohnungsgesellschaft HWG insgesamt 33 Millionen Euro rund um den wichtigen Verkehrsknoten in der Nähe des halleschen Bahnhofs. Die HWG will ein neues Wohn- und Geschäftshaus am Übergang vom Riebeckplatz zur oberen Leipziger Straße bauen, ein Hotel auf dem Nachbargrundstück errichten und mehrere Hochhäuser sanieren.



Wiegand, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der HWG ist, sagte dazu: "Die Investitionen sind eine wichtige und strategisch richtige Entscheidung für die Stadt." Im Verbund mit den Investitionen der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof, dem geplanten Hotelbau sowie dem Umzug der Werkleitz-Gesellschaft und des Radiosenders Corax in die obere Leipziger Straße werde der Stadteingang Halles entscheidend aufgewertet und die Leipziger Straße gestärkt.