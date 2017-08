Kaum ist der Sommer vorbei, fängt das Theater wieder an. In Halle ist das wörtlich zu nehmen, denn die letzte Spielzeit endete im Juli mit dem Hilferuf: Ohne zusätzliches Geld können im Herbst rund 450 Mitarbeiter der hiesigen Theater, der Oper und der Staatskapelle nicht mehr bezahlt werden. Es fehlen 1,7 Millionen Euro. Nun erst einmal nicht mehr, denn der Stadtrat hat am Mittwoch eine drohende Zahlungsunfähigkeit abgewendet.