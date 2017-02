Stadtrat Halle entscheidet über Genscher-Ehrung

Wie wird Hans-Dietrich Genscher in seiner Geburtsstadt Halle geehrt? Diese Frage soll am Mittwoch im Stadtrat endgültig beantwortet werden. Geht es nach dem Willen der Stadtverwaltung, wechseln eine Schule und ein Platz den Namen.

Relativ unstrittig ist die Umbenennung des Bahnhofsvorplatzes in Hans-Dietrich-Genscher-Platz. Streit gab es aber in den Ausschüssen über die Umbenennung des Herder-Gymnasiums. Die Gesamt-Konferenz der Schule hatte sich dafür entschieden. Der Bildungsausschuss im Stadtrat votierte auch dafür, aber der Kulturausschuss war dagegen.

Der Schlagabtausch zwischen Befürwortern und Gegnern wird wahrscheinlich am Mittwoch im Stadtrat fortgesetzt. Vor der Stadtratssitzung hat die FDP zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz in Halle zu einer Genscher-Ehrung aufgerufen. Unter dem Motto "Halle im Herzen" soll dort ab 13 Uhr ein Film über Genscher gezeigt werden.

Am 31. März 2016 war der ehemalige FDP-Außenminister im Alter von 89 Jahren gestorben. Doch es gibt bereits andere Genscher-Gedenkorte: Die Halloren widmen ihm einen Silberbecher, vor den Toren von Halle gibt es seit 1996 eine Genscher-Straße und 2009 wurde im Genschers Geburtshaus – im Osten von Halle – die Begegnungsstätte Deutsche Einheit eröffnet. Durch Halle fährt außerdem ein Genscher-Bus, der auch an seinem Geburtshaus vorbei fährt. Der Linienbus hat in Anlehnung an die gelben Pullunder des FDP-Politikers einen gelben Sitzplatz.