Der Bahnhofsvorplatz in Halle wird künftig Hans-Dietrich-Genscher-Platz heißen. Das hat der Stadtrat am Mittwoch entschieden. Auch das bisherige Herder-Gymnasium soll nach dem früheren Politiker benannt werden. Zuvor hatte es in der Stadt monatelang Diskussionen gegeben, wie Genscher in Halle gewürdigt werden könnte.