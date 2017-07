Sensation im Saalekreis Grabsteine aus der Steinzeit entdeckt

Nach Angaben von Projektleiterin Susanne Friederich ist der Fund eine Sensation für Mitteldeutschland und absolutes Neuland in der archäologischen Forschung. Friederich sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Skelette lägen in etwa anderthalb Metern Tiefe. An der Oberfläche seien die Gräber mit Sandsteinplatten markiert worden. Friederich vermutet, dass die Menschen so zeigen wollten, wo genau schon jemand begraben wurde.