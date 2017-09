Halles Sternenkinder Trauer braucht einen Ort

Sternenkinder müssen in Sachsen-Anhalt nicht begraben werden. Theoretisch könnten Kliniken sie wie medizinischen Sondermüll entsorgen. Das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle hat sich 2001 aber dafür entschieden, diese Kinder zu begraben.

Zweimal im Jahr, jeweils am zweiten Freitag im Mai und im November, findet deshalb ein Sammelbegräbnis der Sternenkinder auf dem Südfriedhof in Halle statt. Etwa 40 bis 60 Kinder bestattet Feuersträter bei jedem dieser Begräbnisse. Das erste Grabfeld, mit im Jahr 2001 alles begann, ist seit diesem Jahr voll. Im September wurde daher ein zweites Grabfeld des Krankenhauses für Sternenkinder mit einer Grabstele des halleschen Künstlers Marc Fromm eingeweiht.

Von der Klinikseelsorge St. Elisabeth und St. Barbara gibt es noch weitere Betreuungsangebote für trauernde Familien. "Wir bieten allen Eltern ein Gespräch an; viele greifen auch darauf zurück", sagt der Diakon. Außerdem bekommen die Familien ein kleines Holzklötzchen, das sie für das Sternenkind gestalten können. Die Klötzchen können in der Kapelle der Klinik in einem Kreuz aufgestellt werden.