Naumburg ist ein beschauliches Städtchen, ganz in der Nähe der Weinbauregion Saale und Unstrut. Doch seit ein paar Tagen ist der Ort im Burgenlandkreis nicht wegen seiner Idylle in den Schlagzeilen, sondern wegen etwas anderem: Seit dem vergangenen Wochenende sorgt das Auftreten einer syrischen Großfamilie im Naumburger Polizeirevier für Aufregung. MDR SACHSEN-ANHALT war noch einmal vor Ort und hat sich von der Situation ein Bild gemacht.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Shisha-Bar, die dem Tatverdächtigen Ahmed Ajo gehört, liegt nur wenige Minuten vom Naumburger Dom entfernt. Hier trifft man sich, um Wasserpfeife zu rauchen. Die Jugend schaut öfter mal vorbei. Einige der jugendlichen Besucher haben dabei dennoch ein komisches Gefühl. Eine junge Frau sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man wisse, dass dort nicht nur Shisha geraucht wird. Sie mutmaßt, es würden dort mehr als nur legale Dinge verkauft. Ein anderer Jugendlicher sagte: "Man hört halt immer mal so Sachen, und deswegen ist halt das Gefühl komisch, wenn man in der Bar vorbei schaut."

Stahlknecht kündigt härtere Gangart an

Am Sonntagabend hatten sechs Brüder der Familie, die bereits seit Jahren in der Stadt leben, Polizisten im Revier bedroht und dort randaliert. Zuvor war einem der Männer der Führerschein entzogen worden. Doch der Einsatz geriet aus dem Ruder. Die Polizisten mussten sich zurückziehen, nachdem die Gruppe die Beamten und ihr Fahrzeug angegriffen und bedroht hatten. Festnahmen gab es keine. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) kündigte eine härtere Gangart gegen die syrische Familie an.

Ein Mann, der bei einem Kaffee in einem Restaurant in der historischen Innenstadt sitzt, sagte dem MDR, er habe von dem Vorfall nur aus den Medien gehört. Er finde aber, es dürfe nicht sein, dass der Rechtsstaat sich von einer Familie so einschüchtern ließe und die Polizei nicht mehr Herr der Lage sei. Dass es sich um eine syrische Familie handelt, spiele für ihn dabei keine Rolle. Es gehe schlicht ums Prinzip.

Kein negativer Einfluss aufs Leben in der Stadt

Rechtsanwalt Christian K. kann in der Stadt keine negative Veränderung durch den Vorfall feststellen. Der gebürtige Naumburger betreibt eine Kanzlei in der Nähe vom Dom. Er engagiert sich in der Flüchtlingshilfe und ist durch seinen Beruf auf dem Laufenden, was die Stimmung in der Stadt angeht. Wie viele hat auch er vom dem Vorfall aus der Presse erfahren. "Wir selbst haben davon persönlich nichts mitbekommen", sagt er.

Es mag sein, dass das eine abenteuerliche Situation gewesen ist, aber auf das Leben in der Stadt an sich vermag ich da keinen Einfluss zu erkennen. Rechtsanwalt Christian K.

OB Küper zeigt sich besorgt

Der Oberbürgermeister Bernward Küper (CDU) dagegen sieht das Geschehen in seiner Stadt mit Sorge. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Sorge ist natürlich, dass von einer Gruppe jetzt Aktionen ausgehen, die wir vorher nicht gekannt haben. Und ich verstehe auch eine Bevölkerung, die da sagt 'Das macht uns Sorge'."

Bernward Küper Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das sind erste Anfänge möglicherweise einer Parallelgesellschaft, und da gilt ganz einfach 'Wehret den Anfängen!' Naumburgs Oberbürgermeister Bernward Küper

Auch andere Bürger zeigten sich bei der Umfrage besorgt. So sagten zwei Passanten dem MDR, sie kennen die Familie und die Jungs seien schon immer ein bisschen arrogant gewesen. Sie fragen sich nach dem Vorfall aber, warum die Männer nicht festgenommen wurden. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Halle sagte dem MDR, die Strafprozessordnung ließe in diesem Fall keine Untersuchungshaft zu. Weder bestehe Verdunklungs- noch Fluchtgefahr. Die Ermittlungen würden aber unter Hochdruck geführt. Man habe ja auch mitbekommen, dass die Gemüter erhitzt seien, so ein Sprecher weiter.

Familie fühlt sich vorverurteilt

Die Familie selbst fühlt sich dagegen vorverurteilt und spricht von Übertreibung. So sagte der Bruder des Tatverdächtigen, Mahmoud Ajo, er und sein Bruder seien nur zu zweit auf dem Polizeigelände gewesen. Alle anderen seien draußen geblieben. Auch der Tatverdächtige Ahmed äußerte sich zu den Vorwürfen: "Ich hab mich halt aufgeregt. Das ist mein gutes Recht. Der ist mir über den Fuß gefahren und abgehauen." Eine Bedrohung gegen die Beamten allerdings wies er zurück.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 11.05.2017 | 19:00 Uhr

MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 12.05.2017 | ab 05.00 Uhr