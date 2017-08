Vier auf einen Streich: Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann hat am Mittwoch die Informationstafeln für die vier neuen Baudenkmäler der "Straße der Romanik" im Burgenlandkreis übergeben. Stellvertretend für die Burg Schönburg, die Dorfkirche Flemmingen und die Margaretenkirche zu Steinbach wurden die neuen Schilder an der Klosterkirche im Freyburger Ortsteil Zscheiplitz vorgestellt. Willingsmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Burgenlandkreis habe großen Anteil am Erfolg der "Straße der Romanik". Der Landstrich sei reich an Schlössern und Burgen – und daher ein Zugpferd für die beliebte Tourismus-Route. Bildrechte: Wirtschaftsministerium