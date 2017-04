Der junge Chemieprofessor Dariush Hinderberger steigt auf eine Leiter und präsentiert stolz ein Schild: "Jacob Volhard (1834 – 1910)" steht darauf. Dazu eine kurze Zusammenfassung von dessen Leben. Volhard ist für die Chemie in Halle eine bedeutende Persönlichkeit, nur weiß das heute kaum noch jemand. Das soll sich ändern – und deshalb investiert Dariush Hinderberger 50 Euro in das Schild, das nun als Zusatz unter dem Straßennamen in Halles Nordosten hängt.

Das heutige Institut für Chemie an der Uni Halle. Nur hier weiß man noch, wer Jacob Volhard war. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla "Es freut mich einfach, dass ich hier als Stellvertreter des Instituts für Chemie dazu beitragen kann, dass die Hallenser wissen, wer Jacob Volhard war", sagt Dariush Hinderberger. Hinderberger kam erst vor wenigen Jahren nach Halle und merkte schnell: An seinem Institut ist der Name Volhard allgegenwärtig. Der größte Hörsaal ist nach dem Chemiker benannt und er hat, wie es Hinderberger formuliert, "das ganze Institut geprägt und auf moderne Füße gestellt".

Idee kam vor zehn Jahren auf

Dariush Hinderberger war vor einigen Jahren auf das Projekt der Bürgerstiftung Halle gestoßen – "Bildung im Vorübergehen" heißt es. Die Idee dazu entstand vor zehn Jahren, als sich Germanistin Ingeborg von Lips, Gründerin des Projekts, in ihrem Wohnviertel fragte, nach welchem "Lafontaine" die Straße um die Ecke eigentlich benannt ist. Heute erklärt das natürlich ein Zusatzschild.

Antje Löhr-Dittrich im Büro der Bürgerstiftung Halle. Sie leitet das Projekt "Bildung im Vorübergehen" und war bei fast jeder Schilderanbringung dabei. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla 150 Straßen haben mittlerweile eine Erklärung bekommen. Wenn die Straße lang ist, sind das bis zu acht Schilder. Die Texte dazu recherchiert und schreibt Antje Löhr-Dittrich. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ursprünglich sollte es eigentlich um hallesche Straßennamen gehen, oder Personen, die in irgendeiner Weise mit der Stadt Halle in Verbindung sind." Mittlerweile gab es aber so viele Anmeldungen für andere Namen, dass nun auch Willy Brandt oder Albrecht Dürer Zusatzschilder haben.

Jeden Monat wird ein Straßenname untertitelt. Zu den Veranstaltungen kommt regelmäßig "ein Stamm interessierter Bürger", wie es Löhr-Dittrich von der Bürgerstiftung nennt. Und nicht nur die sind vom Projekt begeistert: "Also ich komme, wenn ich es schaffe, seit zwei oder drei Jahren jedes Mal", sagt ein Mann. Ein anderer: "Ich bin selber auch ein Pate, habe auch eine Straße, bei der ich mich verpflichtet habe, so ein Schild zu spenden."

Schilderpaten gesucht