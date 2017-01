Hunderte Erzieher und Eltern haben am Mittwoch vor dem Stadthaus in Halle demonstriert. Mit Plakaten, Fahnen und Trillerpfeifen brachten sie ihren Unmut über die Schließung der SKV Kita GmbH zum Ausdruck. Sie forderten den Erhalt des größten privaten Trägers von Kindertagesstätten in Halle.

Zeitgleich wurde im Stadthaus über die Zukunft der SKV Kita GmbH debattiert. In einer nicht-öffentlichen Sitzung will der Stadtrat am Abend darüber abstimmen, ob man den Insolvenzplan des Betreibers akzeptieren will. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte die SKV an einen anderen Betreiber verkauft werden.