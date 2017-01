Gewächshäuser in Sangerhausen Trotz Hamster: Stadtrat für Investition

Sangerhausen und der Feldhamster – das ist eine gewiss nicht ganz einfache Konstellation. Es ist noch nicht allzu lange her, da kämpften Umweltschützer vom BUND auf dem Mifa-Gelände für den Feldhamster. Jetzt, da ein niederländischer Investor in der Kreisstadt Gewächshäuser errichten lassen will, gibt es erneut Proteste. Für die Stadt Sangerhausen ist das keine leichte Situation. Am Mittwoch tagte deshalb der Stadtrat in einer Sondersitzung.