Nach monatelangem Streit Stadtrat stimmt erneut über Genscher-Ehrung ab

In wenigen Wochen jährt sich der Tod des ehemaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher zum ersten Mal. Am 31. März 2016 war er im Alter von 89 Jahren gestorben, Mitte März 2017 hätte er also seinen 90. Geburtstag begangen. Bereits kurz nach seinem Tod gab es große Pläne, wie Halle seinen Ehrenbürger würdigen könnte: Ein Denkmal setzen, eine Straße nach ihm benennen oder gar den Flughafen Leipzig/Halle umbenennen. Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff sprach von einer "sympathischen Idee".

Die Ideen waren schnell ausgesprochen, doch die Pläne zur Umbenennung von Schule oder Straße stockten lange.

Kritik von der FDP

Mit tausenden Teelichtern gedachten die Hallenser im November 2016 ihrem Ehrenbürger. Sie schrieben "Halle dankt H.D. Genscher". Bildrechte: MDR/ Andreas Manke Eine städtische Arbeitsgruppe unter Leitung des FDP-Politikers Hans-Dieter Wöllenweber hatte monatelang Vorschläge erarbeitet. Doch entscheiden konnte sie nichts. Als "peinlich und beschämend" bezeichnete Wöllenweber die Ereignisse im halleschen Stadtrat von Dezember 2016. Über die Umbenennung des halleschen Bahnhofsvorplatzes wurde gar nicht erst abgestimmt. Und die Umbenennung des heutigen Herder-Gymnasiums, der ehemaligen Schule von Genscher, bekam keine Mehrheit.



Dabei hatte sich die Gesamtkonferenz der Schule klar für eine Änderung ihres Namens in Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium ausgesprochen. Auch das Neue städtische Gymnasium in Halle hatte Interesse am Namen Genscher gezeigt.

Hallescher Stadtrat entscheidet erneut nächste Woche

Jetzt rückt die Umbenennung in greifbare Nähe: Der hallesche Stadtrat wird über Schul- und Bahnhofsvorplatz-Umbenennung kommende Woche erneut abstimmen. Der Hauptausschuss des Stadtrates hatte sich am Mittwoch schon für die Umbenennung des Herder-Gymnasiums ausgesprochen.

Genschers Geburtshaus im Osten von Halle. Es steht in Reideburg, seit 1950 ein Stadtteil von Halle. Bildrechte: MDR/Hanno Bauer Doch zumindest von anderer Seite wird bereits an ihn erinnert: Die Halloren widmen ihm einen Silberbecher, vor den Toren von Halle gibt es seit 1996 eine Genscher-Straße und 2009 wurde in Genschers Geburtshaus – im Osten von Halle – die Begegnungsstätte Deutsche Einheit eröffnet. Durch Halle fährt auch ein Genscher-Bus, der auch an seinem Geburtshaus vorbei fährt. Der Linienbus hat in Anlehnung an die gelben Pullunder des FDP-Politikers einen gelben Sitzplatz.