Für viele ist es einer der idyllischste Orte in Sachsen-Anhalt: Der Blütengrund in Naumburg. Dort wor Saale und Unstrut zusammenfließen, gibt es ein nettes Ausflugslokal, eine kleine Fähre sowie die berühmte "Unstrutnixe" und die "Fröhliche Dörte" der Saale-Unstrut Schifffahrtsgesellschaft. So war es seit 25 Jahren. Doch damit soll es nun vorbei sein.