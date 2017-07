Braunkohleförderung Ausstieg wäre "Katastrophe"

Im Mitteldeutschen Revier arbeiten noch 2.600 Menschen in der Braunkohle. Das stellt eine 33-seitige Kurzstudie fest, die die Bundestagsfraktion der Grünen in Auftrag gegeben hat. Auch nach einem möglichen Ausstieg aus der Braunkohleförderung blieben laut Studie noch viele Arbeitsplätze erhalten, "um die Sanierung und Renaturierung der Tagebaue zu realisieren". Zudem würden bundesweit weitaus mehr Menschen im Bereich der erneuerbaren Energien arbeiten, als in der Braunkohle.

6.000 Arbeitsplätze betroffen

Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Landrat des Burgenlandkreises sieht das weniger positiv. "Ein Ausstieg aus der Braunkohle in nur 13 Jahren wäre eine regelrechte Katastrophe für den Burgenlandkreis und das gesamte Mitteldeutsche Revier", sagte Götz Ulrich MDR SACHSEN-ANHALT. Es ginge nicht um weniger als 3.000, sondern um 6.000 Arbeitsplätze, "die direkt oder indirekt von der Braunkohle abhängen". Demzufolge bräuchte die Region ausreichend Zeit bzw. genügend Geld, um den Wegfall der Branche zu kompensieren. "Mindestens eine Milliarde Euro ist für das Mitteldeutsche Revier notwendig", erklärte er.

Die Studie beschreibt, dass nur ein Bruchteil der Angestellten deutschlandweit von einem Ausstieg aus der Braunkohle betroffen wäre: "In keinem der beteiligten Bundesländer arbeitet mehr als ein Prozent der Beschäftigten in der Braunkohle." Allerdings müssten die Arbeitsplätze laut Landrat Götz Ulrich ersetzt werden. "Wir brauchen hochwertige Arbeitsplätze in der Chemie oder in anderen Industriezweigen", sagte er. Doch momentan gehe es beispielsweise für den Burgenlandkreis auch noch um Grundsätzliches wie den Breitband-Ausbau und die "S-Bahn Anbindung des Burgenlandkreises nach Leipzig und nach Jena".

Suche nach anderen Geschäftsfeldern

Braunkohleförderung im Landkreis Mansfeld-Südharz Bildrechte: Romonta GmbH Amsdorf Die Vorbereitungen für den Wandel in der Region haben bereits begonnen. So wurde vor einem Jahr die Projektgruppe "Innovation im Revier" gegründet. Hier arbeiten Stadt- und Kreisverwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft und Ministerien zusammen.



Auch die Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft MIBRAG sucht nach Alternativen für den alten Energieträger Braunkohle. "Wir haben die feste Absicht als MIBRAG unser Geschäft nicht zu verkleinern und deshalb suchen wir nach neuen Wachstumsmöglichkeiten, nach neuen Investitionsmöglichkeiten", sagte Geschäftsführer Armin Eichholz MDR SACHSEN-ANHALT. So gab es gerade erst den ersten Spatenstich für einen Energiepark im Burgenlandkreis. Bei Profen soll ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag investiert wird.

