Wer bleibt gesund und wer wird krank? Sind Gene oder Umwelteinflüsse schuld? Diese Fragen wollen Forscher am Ende der Gesundheitsstudie „Nationale Kohorte“ beantworten. Allein in Halle werden dafür 10.000 Menschen regelmäßig untersucht und befragt. Am Montag wurde in der Saalestadt mit Anett Koch die 5.000 Studienteilnehmerin begrüßt.