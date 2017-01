Reformationsjubiläum Stura der Uni Halle kritisiert Kult um Luther

2017 ist Luther-Jahr. Das 500-jährige Reformationsjubiläum wird in Wittenberg ausgiebig gefeiert, die Stadt rechnet mit Hunderttausenden Besuchern. Die Werbemaschine läuft ebenfalls auf Hochtouren: In Wittenberg gibt es alles zu Luther, was das Herz begehrt: Luther als Playmobilfigur, ein Likör, der den Namen des Reformators trägt und auf der offiziellen Internetpräsenz "luther2017.de" wird ein Luther-Brettspiel angeboten: "Darin treten die Spieler in die Fußstapfen des Reformators", verspricht der Herausgeber. 30 Euro soll es kosten.

"Nicht unser Held, nicht unsere Reformation"

Um Luther werde - gerade in diesem Jahr - ein Kult betrieben, der nicht gerechtfertigt sei, findet der Studierendenrat der Martin-Luther-Universität in Halle. Mitte Januar erschien auf seiner Internetseite eine seitenlange Erklärung, die sich vor allem um die Judenfeindlichkeit Luthers dreht. "Nicht unser Held, nicht unsere Reformation - Lutherjahr kritisieren!", steht oben als Überschrift. Im Text wird dargelegt, warum die Verehrung des Reformators zu unkritisch ist: "Luther war Judenfeind, seine Menschenverachtung wird in vielen seiner Schriften deutlich.

Geschichts- und Philosophiestudent Lukas Wanke hat den kritischen Text verfasst. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wir möchten dazu aufrufen, dass auch diese Seite thematisiert wird und die Feierlichkeiten nicht allein auf die Person Luther fixiert werden.", sagt Lukas Wanke, der den Text verfasst hat. Der 24-Jährige Geschichts- und Philosophiestudent möchte mit seinem Text zeigen, wie Luthers Hass auf die jüdische Gemeinschaft über die Jahre immer größer wurde. Die Studierenden kritisieren, dass um das Thema "Luther und die Juden" ein weiter Bogen gemacht werde.

Wittenberg nimmt Kritik gelassen

In Wittenberg reagiert man gelassen auf die Kritik aus Halle. Der Studienleiter der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt, Alf Christophersen, findet nicht, dass Luthers bekannte Judenfeindlichkeit zu kurz komme. Immer wieder gebe es öffentliche Diskussionen dazu, Bücher zu dem Thema seien veröffentlicht worden.

Alf Christophersen, Studienleiter der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt, Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Christophersen selbst hat Ende 2016 ein Buch mit dem Titel "Luther und wir. 95x Nachdenken über die Reformation" herausgebracht. Darin geht es auch um den Antijudaismus Luthers, so ist dort ein Text des jüdischen Historikers Michael Wolfssohn zu lesen, dieser schreibt: "Mit dem Mann Martin Luther, dem Nicht-, dann aber doch und bis ans Lebensende Antisemiten, auch Anti-Moslem, diesem verstockten Intoleranten, habe ich, nicht nur als Jude, so manches Problem...". Martin Luther, sein Leben und Wirken, werde durchaus kritisch und differenziert betrachtet, meint Christophersen.

Diskussionsrunde am Gedenkfeiertag für NS-Opfer

Ein Beweis dafür ist aus seiner Sicht die Diskussionsrunde, die am 27. Januar 2017, am nationalen Gedenkfeiertag für die Opfer des Nationalsozialismus, in Wittenberg stattfand. Ein Datum, welches bewusst gewählt wurde. Thema: "Die Judenverspottung an der Wittenberger Stadtkirche". Wieder einmal geht es um die "Judensau", ein Schmähplastik, die um 1300 an der Stadtkirche in Wittenberg installiert wurde. Das Relief zeigt einen Rabbiner, der einem Schwein unter den Schwanz schaut und Juden, die an den Zitzen der Sau trinken.