Christina Brenner fühlt sich nicht mehr wohl in ihrem Zuhause. Seit 1985 wohnt die 61-Jährige bereits im Stadtviertel "Südpark" – seit einiger Zeit einer der Brennpunkte der Stadt Halle. Erhöhte Kriminalität, Brandstiftungen und zunehmende Vermüllung brachten dem Südpark immer häufiger negative Schlagzeilen.

Lärm bis spät in die Nacht, Dreck und Pöbeleien seien Alltag, so Brenner. Hauptsächlich verantwortlich dafür, macht die alteingesessene Einwohnerin die verstärkte Zuwanderung seit etwa zwei Jahren. Der Ausländeranteil im Südpark ist so hoch wie nirgends sonst in Halle. In die besonders billigen Wohnungen sind auch Flüchtlinge und Arbeitssuchende aus Osteuropa eingezogen, die meisten von ihnen Roma aus Rumänien. Als EU-Bürger dürfen sie sich in Deutschland niederlassen.

Auf der Straße angepöbelt

Christina Brenner wohnt bereits seit 32 Jahren im Südpark-Viertel. Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler Sie habe an sich nichts gegen die Zugewanderten, sagte Brenner MDR SACHSEN-ANHALT. Ihre Eltern seien damals selbst aus Ostpreußen geflohen. Aber in ihrem Stadtviertel würden sich seit einiger Zeit Dinge ereignen, die sie so nicht mehr dulden möchte. Die Leute würden in einem schnellen Rhythmus ein- und ausziehen. Es würden keine Namen mehr an den Briefkästen stehen. Sie und ihre Nachbarn wüssten manchmal gar nicht mehr, wer und wie viele in einigen der Wohnungen in ihrem Haus wohnten. Zudem müsse man als Frau mittlerweile Angst habe, alleine vor die Tür zu gehen, erklärt sie. "Ich werde auf der Straße als Nazi beschimpft, weil ich Deutsch bin, und als Schlampe, weil ich eine blonde Frau bin."



Brenner, die in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock eines Neubaublocks wohnt, fühlt sich in ihrem eigenen Viertel nicht mehr wohl. Das führt sogar bis in die eigenen vier Wände. So habe sie sich mittlerweile einen zusätzlichen Sichtschutz an ihrem Balkon anbringen lassen. Der zugezogene Nachbar habe jedes Mal über die Reling geschaut, wenn sie sich auf ihrem Balkon gesonnt hat.

Die Sicherheit in dem Viertel ist eines der zentralen Themen, um die es auch bei den "Zukunftswerkstätten" der Stadtverwaltung geht. Bei den Bürgerversammlungen, die bereits zweimal stattgefunden haben, will die Stadt gemeinsam mit den Einwohnern die Zukunft des Viertels diskutieren. Beim ersten Bürgerforum vor einem Jahr hat es heftige Debatten gegeben. Die Hinweise haben dazu geführt, dass die Sicherheitsmaßnahmen erhöht wurden. Zum einen wurde die Polizeipräsenz verstärkt. Weiter wurden vier Überwachungskameras im Viertel angebracht.

Die vermehrte Polizeistreife würden die Bewohner zwar sehen, sagte Christina Brenner. An den Überfällen und Pöbeleien ändert das ihrer Meinung nach aber nichts. Sie würde sich einen Ansprechpartner vor Ort wünschen. "Eine Art Büro, in dem täglich ein direkter Ansprechpartner sitzt, ist hier zwingend nötig", so die 61-Jährige.

Neuer Fitnessparcours und Streetballplatz

Neben den erhöhten Sicherheitsmaßnahmen habe sich im Südpark aber noch mehr getan, erklärt Quartiersmanagerin Jana Kirsch MDR SACHSEN-ANHALT. Es gebe vermehrt Angebote von Vereinen, die auf die Bürger zugeschnitten sind, wie soziale Treffs oder auch eine Kleiderkammer. Diese würden auch gut angenommen.

Der neue Fitnessparcous am Jugendtreff "Roxy". Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler Zudem seien aus stadtgestalterischer Sicht beispielsweise am Jugendtreff "Roxy" mittlerweile ein Fitnessparcours sowie ein Streetballplatz angelegt worden. Auch die Schule habe eine neue Mensa bekommen. Weitere Spielflächen für Kinder seien zudem bereits in Planung.



Neue Spielplätze und Angebote für die Kinder im Viertel findet auch Christina Brenner gut. Diese sollten ihrer Meinung nach aber nicht zwischen den Häusern, sondern außerhalb angelegt werden. Denn eines der großen Ärgernisse für sie und ihrer Nachbarn sei der Lärm, den die rumänischen Nachbarn im Zusammenleben machen. "Die sitzen mit ihren Kindern draußen bis spät in die Nacht zusammen und sind laut." Von dem nächtlichen Geschrei fühle sie sich gestört. "Das muss ein Ende haben." Eine wirkliche Veränderung gebe es ihrer Meinung nach im Südpark-Viertel bislang nicht.

Quartiersmanagerin für den Halleschen Westen, Jana Kirsch Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Quartiersmanagerin Jana Kirsch schätzt die Lage dagegen etwas anderes ein. Sie meint, die großen Spannungen in dem Viertel seien raus. "Meiner Meinung nach hat es sich langsam etwas eingespielt. Der Unmut vieler Anwohner ist immerhin nicht mehr so groß, von dem, was ich aus Gesprächen mitbekomme." Ihrer Meinung nach, hat die Stadt nun einen guten Anfang gemacht. Sie hofft aber, dass die Einwohner auch dran bleiben und das Viertel mitgestalten. "Stadt und Bürgerschaft müssen zusammenarbeiten, damit der Südpark wieder attraktiv wird. Wenn alle mitmachen, kann sich das positiv entwickeln."

Bus-Erschließung und Straßengestaltung zur Diskussion

Ein weiterer Schritt dazu soll am Dienstagabend gemacht werden. Dann lädt die Stadt zum dritten Bürgerforum in die Schulturnhalle in der Offenbachstraße ein. Moderiert wird die Veranstaltung von Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos). Dabei sollen weitere Projekte zu den Themen Verkehr, Kinder und Familie sowie Sicherheit vorgestellt und diskutiert werden. Im Gespräch ist zum Beispiel eine bessere Bus-Erschließung des Quartiers. Auch eine attraktivere Gestaltung der zentralen Ernst-Hermann-Meyer-Straße ist vorgesehen.

Christina Brenner hat sich fest vorgenommen, an der Bürgerversammlung teilzunehmen. Bei den ersten beiden sei sie krankheitsbedingt verhindert gewesen. Am Dienstagabend möchte sie nun aber ihren Unmut kundtun. "Und da werde ich sicherlich nicht die einzige sein", ist sie der Meinung. Denn in ihrem Viertel müsse sich dringend noch mehr ändern.

Mehr zum Thema