Integration Der Rettungsschwimmer aus Syrien

Verglichen mit dem Mittelmeer hält sich die Gefahrenlage am Heidesee in Grenzen. Alaa ist ein noch unerfahrener Rettungsschwimmer und muss noch einiges lernen. Chef Matthias Nobel ist dennoch schon jetzt begeistert: „Er macht sich fantastisch. Er trainiert regelmäßig und ist sehr wiss- und lernbegierig. Für die Bevölkerung ist er ein absolutes Schmankerl.“

Die Gäste des Heidebads haben den integrationswilligen Alaa schnell akzeptiert. Auch Alaa fühlt sich im Bad wohl, doch seine Familie in Syrien vermisst er sehr. Besonders jetzt, zum Ende des Fastenmonats Ramadan: "Seit zwei Jahren habe ich meine Mutti und meine Brüder nicht gesehen, das ist schon ein Problem für mich." Das Fest des Fastenbrechens am Ende des Monats wird traditionell mit der Familie gefeiert.

Trotzdem will Alaa Mohammad erstmal in Deutschland bleiben. Er möchte später Helfen zum Beruf machen und Medizin studieren. Am liebsten in Halle.