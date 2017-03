Wenn die drei Seniorinnen Christa Kasenbrinck, Lilo und Hannelore Schmidt sich schick machen und die passenden Tanzschuhe rausholen, dann geht es nach Halle-Neustadt. Dann sind wieder zwei Monate rum und das legendäre Tanzcafé findet statt.

Tanzcafé bietet Gelegenheit zum Austausch

Es ist kurz nach 13 Uhr an diesem Nachmittag im Mehrgenerationenhaus Pusteblume, der DJ überprüft noch die Lautstärke der Boxen, doch Hannelore wartet bereits geduldig vor dem Eingang. Sie ist die erste an diesem Nachmittag. "Einer von unserer Truppe kommt immer etwas früher“, sagt sie. Hannelore und ihre beiden Freundinnen sitzen immer vorne rechts, hier haben sie ihre Stammplätze.

Derweil bittet Maria Subklew noch um etwas Geduld. Sie ist gerade dabei, die Kaffeetafel fertig auszurichten. Hier im Mehrgenerationenhaus ist sie für die Veranstaltungen zuständig und Ansprechpartnerin für die vielen Vereine im Haus, die sich hier angesiedelt haben. Das Tanzcafé soll Gelegenheit schaffen, sich gegenseitig mal wieder zu treffen und gezielt Senioren aus der Umgebung anlocken. "Wir wollen auch vor Einsamkeit im Alter schützen", sagt Subklew und stellt den ersten Apfelkuchen auf das Buffet.

Der Pianist als heimlicher Stargast

Neben dem DJ der heimliche Star des Tanztees: Pianist Wilhelm Busch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wenig später hat sich eine kleine Schlange gebildet. Zum Tanzcafé wurde eigens ein Pianist am Klavier platziert, der die Gäste beim Einlass empfängt. "Mein Name ist Wilhelm Busch und das ist kein Scherz", stellt sich der Rentner vor. Gekicher unter den Gästen. Damit ist die Basis für den Nachmittag gelegt. Seit seinem zehnten Lebensjahr sitzt Wilhelm nahezu täglich am Klavier. Zu DDR-Zeiten machte er aus dem Hobby einen Beruf und arbeitete "in der schönen Saalestadt" als "Kulturveranstalter", wie er selbst erzählt. Seit seinem Ruhestand kommt er so häufig es geht als Ehrenamtlicher hierher und spielt auf Zuruf. Gerne auch mal eine weitere Zugabe.

Hannelore Schmidt, Christa Krasenbrinck und Lilo Schmidt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Neben Hannelore sind inzwischen auch Christa und Lilo eingetroffen. "Wir kommen auch wegen dem Pianisten", gesteht Christa, die früher als Krankenschwester gearbeitet hat und mit ihren Freundinnen nun die Rente genießt. "Wir drei tanzen für unser Leben gerne. Bloß weil wir ein bisschen alt sind, wollen wir nicht verkalken“, lacht sie und greift nach den Händen von Lilo und Hannelore, die beide zwar Schmidt heißen, aber nicht miteinander verwandt sind. Ab und zu habe das schon zu Verwechslungen geführt, wenn sie in ihrer Gruppe unterwegs waren. Lilo arbeitete früher als Raumausstatterin in Halle. "Polsterdekorateurin wie man damals noch sagte", berichtet sie stolz. Und Hannelore verkaufte ihr Leben lang Kaffee, Kuchen und frische Brötchen in einer Konditorei. Jetzt verbringen die drei ihre Freizeit miteinander.

Die Tanzfläche ist schnell gefüllt

Macht alles alleine: DJ Hajo sorgt für ausgelassene Stimmung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dann geht es los: Routiniert wirft sich DJ Hajo die E-Gitarre über die Schulter und richtet noch einmal das Mikrofon – dann beginnt das Halb-Playback. Dabei macht er das alles selbst und hält die Noten immer im Blick. Christa und Freundin Lilo gehören zu den ersten, die es auf die Tanzfläche zieht. "Einer muss ja den Anfang machen", lacht Lilo und greift nach Christas Hand.

Zwei Schritte nach rechts, zwei nach links, die Hände schwingen mit. Wer gedacht hat, dass es hier nur gemächlich zugeht, wird eines besseren belehrt.

Hat immer ein Ohr zum Zuhören: Organisatorin Maria Subklew. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Freundin Hannelore guckt erst noch von den Stammplätzen aus zu. "Man kommt eben mal wieder raus und lenkt sich vom Alltag mit seinen täglichen Wehwehchen ab", sagt sie. Die meisten würden zum Tanzen kommen, aber es bleibe immer Zeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen und die eigene Geschichte zu erzählen.

Begegnungsstätte mit Geschichte

Geschichte – das passt zum Gebäude. Zu DDR-Zeiten tobten hier einst die Kinder durch die Gänge, erzählt Organisatorin Maria Subklew. Nach der Wende stand die ehemalige Kita dann einige Zeit leer und Künstler siedelten sich an. Das so entstandene Kulturzentrum wurde im Jahr 2012 zu einem Mehrgenerationenhaus umgewandelt. Zur Eröffnung kam sogar hoher Besuch: Damals noch ganz frisch im Amt, schaute Bundespräsident Joachim Gauck vorbei.

Ort mit wechselvoller Geschichte: Erst Kita, dann Kulturzentrum, jetzt Mehrgenerationenhaus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Heute ist der Ort zu einer Begegnungsstätte für die Menschen in und um Halle-Neustadt geworden. Mitarbeiter und Ehrenamtliche organisieren Workshops und helfen bei Problemen wie Arbeitssuche, Schulden oder bei Behördengängen. Manchmal kämen die Menschen mit persönlichen Schicksalsschlägen, manchmal auch nur, weil sie mal wieder andere Leute treffen wollen, so Subklew.

Ein paar Männer fehlen noch

Während sie erzählt, strömt aus den Lautsprechern des Mehrgenerationenhauses die laute Musik. DJ Hajo singt Tony Christies Oldie-Klassiker "Is This The Way To Amarillo?". In dem Song geht es um einen Mann, der seine Geliebte in der texanischen Stadt Amarillo sucht. "Ein paar mehr Männer könnten sich noch her trauen. Dann wär’s wunderbar", sagt Christa und dreht mit Freundin Lilo eine Pirouette.