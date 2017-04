Sie sind die anonymen Helfer in der Not – die Telefonseelsorger. In Halle gibt es das Hilfsangebot seit 25 Jahren. Eine von ihen ist die 73-jährige Ulrike Hänel. Seit zehn Jahren gehört sie zum Team in Halle und hört sich die Sorgen und Nöte der Menschen am Telefon an.

Früher hat sie als Pädagogin in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet. Doch auch nach dem Berufsleben wollte sie sich sozial engagieren.

Bildrechte: MDR/Cornelia Müller Der Seelsorgedienst ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens – eigentlich der Schönste. Ulrike Hänel, Telefonseelsorgerin

Anonym und vertraulich

Bis zu 100 Mal pro Tag klingelt das Telefon in den Räumen der Telefonseelsorge Halle. Laut Hänel rufen die Menschen aus den verschiedensten Gründen an. Häusliche Gewalt, Einsamkeit oder Angst vor dem nahenden Tod zählen dazu. 365 Tage im Jahr – auch an Feiertagen – und rund um die Uhr erreichen sie bei der Telefonseelsorge einen Ehrenamtlichen, der ihnen zuhört und hilft. Die Gespräche sind dabei immer anonym und vertraulich. Ihr fortwährendes Engagement ist am Freitag mit einem großen Festgottesdienst mit Bischof Feige in der Marktkirche und einem Festakt gewürdigt worden.

Zuhören ist keine leichte Aufgabe

105 Ehrenamtliche gehören zum Team in Halle. Ein Jahr lang werden die Mitarbeiter vor dem Dienst am Telefon ausgebildet, für Menschen in Schwierigkeiten da zu sein. Ulrike Hänel sitzt mehrmals im Monat jeweils drei Stunden am Sorgentelefon. Das Zuhören sei keine leichte Aufgabe, sagt die 73-Jährige. Die Seelsorger bräuchten manchmal selbst Hilfe, um die Geschichten und Schicksale der Anrufer zu verarbeiten. Hänel erklärt: "In einer Supervision können wir alle Gespräche, die uns selbst belasten, loswerden."

105 Ehrenamtliche haben bei der Telefonseelsorge Halle ein Ohr für Menschen in Schwierigkeiten. Bildrechte: ddp Zusätzlich habe sie sich den Computer als Hilfe genommen. "Ich schreibe einfach die Gespräche kurz rein und damit sind sie von mir weg." Laut Hänel geben die Telefonseelsorger zwar viel. Sie persönlich bekomme mit dieser Arbeit aber auch sehr viel zurück.



Das Hilfsangebot der Telefonseelsorge ist kostenfrei. Finanziert wird es von der Stadt, den Kirchen und freien Trägern.

