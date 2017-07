Auszeichnung für Naumburger Theater "Ich bin Intendant des kleinsten Stadttheaters Deutschlands!"

MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Neugebauer, Sie sind Intendant des kleinsten Stadttheaters Deutschlands, aber offensichtlich auch des erfolgreichsten?

Stefan Neugebauer: Das macht mich schon stolz und berührt mich. Immerhin haben wir eine sehr kleine Bühne. Da das Haus so klein ist, gehen hier mache Sachen gar nicht. Ich hatte schon immer ein Faible für andere Theater-Orte als die normale Guckkasten-Bühne. Wir gehen deshalb in die Stadt hinein nach dem Motto: Ganz Naumburg eine Bühne. Dadurch machen wir das Theater eben größer. Ein Format sind dabei unsere Naumburger Theater-Spaziergänge. Dieses Jahr lieferte Nietzsche den Anlass. Da starten wir am Nietzsche Informationszentrum, laufen zum Markt, wo der Philisoph höchstpersönlich dirigiert. Das Format werden wir fortsetzen, der nächste Theaterspaziergang führt zur Freyburger Neuenburg.

Intendant Stefan Neugebauer Bildrechte: Kai-Uwe Schulte-Bunert Tendenziell suchen wir auch für unsere Eröffnungsinszenierungen solche besonderen Orte aus. Für die Spielzeit, für die wir jetzt den Preis bekommen haben, versetzten wir Goethes Faust in die barocke Marien-Magdalenen-Kirche. Da funktionierten viele Szenen ganz anders, wenn beispielsweise der Herr von Kanzel herab spricht oder der teuflische Mephisto als Bittsteller auftritt – das wirkt in einem Gotteshaus ganz anders. So etwas bekommt man in unserem kleinen Haus nicht hin.

Klingt so, als würden Sie Ihre Kollegen an den Vier-Sparten-Häusern in Halle, Dessau oder Magdeburg schon wegen der Drehbühnen beneiden?

Natürlich hätte ich auch gern acht oder neun Schauspieler. Aber unsere Größe ist der Stadt Naumburg schon angemessen. Was nützen uns 400 Sitzplätze, die selten alle besetzt sind. Bei uns passen gerade einmal drei Schulklassen rein. Von daher passt es bestens, zumal mir ein solches Haus auch eine Menge Verwaltungsarbeit erspart. Ich bin von Hause aus Regisseur und inszeniere für mein Leben gern. Dazu habe ich hier beste Gelegenheit. Offenbar gefällt aber unsere Art, denn immerhin sind 90 Prozent der Karten verkauft, und unsere Abonnentenzahlen haben um ein Drittel zugelegt.

Biografie Stefan Neugeboren ist 1963 im Osten Deutschlands geboren, hat in Berlin und Paris Theaterwissenschaften studiert und seine Leidenschaft als Regisseur entdeckt. In Berlin gründete er ein eigenes Theater, das in einer historischen Schwimmhalle auftrat. Er inszenierte in Albanien und Thüringen und ist seit 2015 Intendant des "kleinsten Stadttheaters Deutschlands".

Was werden Sie mit dem Preisgeld von 115.000 Euro anfangen? Das sind immerhin zehn Prozent Ihres Jahresbudgets.

Das könnte beispielsweise in die Ausstattung des dritten Theaterspaziergangs fließen. Wenn ich weiß, dass ich mehr Geld habe, dann kann ich auf der Neuenburg ganz anders aufspielen. Oder aber wir leisten uns eine zusätzliche Inszenierung. Gegenwärtig sind es zehn Stücke, die wir für Kinder und Erwachsene alljährlich auf die Bühne stellen. So könnte ich mir eine weitere mobile Produktion vorstellen, mit der man allerorten gastieren kann. Gegenwärtig läuft "In Vino Veritas" bestens, da geht es um Goethe, um den Saale-Unstrut-Wein und natürlich um Wahrheiten. Das funktioniert besonders gut in Weingütern der Region.

Was bietet das kleinste Stadttheater Deutschlands in der kommenden Spielzeit?