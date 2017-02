Investition im Star-Park Halle Ex-Klemme-Chef setzt wieder auf Aufback-Brötchen

Hauptinhalt

Mit hochwertigen und rustikalen Tiefkühlbrötchen will das Unternehmen Artiback den Markt erobern. Rund 40 Millionen Euro werden dafür in eine Produktionsstätte im Star-Park in Halle investiert. Gegründet wurde das Unternehmen erst 2016, doch der Geschäftsführer hinter der neugegründeten Firma kennt sich bestens in der Branche aus.