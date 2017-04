Ein Kind starb noch an der Unfallstelle. Bildrechte: IMAGO

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagmorgen im Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein 8-jähriges Kind tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, starb der Junge noch an der Unfallstelle. Auch der 31-jährige Fahrer des Pkw wurde schwer verletzt.



Am Samstagmorgen war ein Lastwagen mit dem Pkw auf der B180 im Bereich der Ortsumfahrung Hettstedt an der Kreuzung Meisberg zusammengestoßen. Der Lkw geriet in den Straßengraben. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Unfallursache ist laut Polizei noch nicht ermittelt.