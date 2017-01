Wohnungsbrand in Halle Toter bei Löscharbeiten gefunden

Bei Löscharbeiten hat die Feuerwehr in einer Dachgeschosswohnung in Halle einen Toten gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Identität ist noch nicht geklärt. Möglicherweise handelt es sich um den Mieter der Wohnung. Die Leiche soll am Mittwoch in der Gerichtsmedizin untersucht werden.