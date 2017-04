Toter in Nienburger Gartenanlage Polizei geht von Unfall aus

Im Fall der Leiche in einer Gartensparte in Nienburg im Salzlandkreis gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Das teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Ein Fremdverschulden sei unwahrscheinlich. Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen 87-jährigen Mann. Sein Leichnam war am Mittwoch neben einem schwelenden Komposthaufen entdeckt worden. Er hatte schwere Brandverletzungen erlitten.