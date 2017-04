Naumburg 14 Monate alter Junge getötet

Eine 26-jährige Frau hat am Wochenende in Naumburg vermutlich ihr eigenes Kind getötet. Das hat die Staatsanwaltschaft MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt.

Die Afrikanerin lebt als Flüchtling in Naumburg und war am Samstagmorgen verwirrt am Bahnhof von der Polizei aufgegriffen worden. Die Beamten brachten die 26-Jährige in ihre Wohnung. Dort fanden sie den toten, 14 Monate alten Sohn der Frau. Das Kleinkind hatte Stichverletzungen. Die Frau wurde von der Polizei untersucht und gestand laut Staatsanwaltschaft wenig später die Tat.