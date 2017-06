Schloss, Fachwerk, Wald – Touristisch gesehen, ist in Stolberg alles vorhanden. Aber der Südharz ist noch nicht so gut vernetzt. Das soll sich ändern. Fahrradverleiher Klaus Block arbeitet daran. Denn Elektro-Räder an Besucher vermieten, reicht ihm nicht. Er kooperiert mit Hotels und mischt auch selbst im Gastronomie-Bereich mit. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir kombinieren, indem wir den Verleih auch in der Eisdiele meiner Tochter anbieten. In Zukunft soll dort für Wanderer und Fahrradfahrer auch ein Anlaufpunkt sein, um zu übernachten."

Matthias Grünberg, Tourismusmanager Mansfeld-Südharz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Was Fahrradverleiher Klaus Block im Kleinen macht, das schwebt Tourismusmanager Matthias Grünberg für die ganze Region Südharz-Kyffhäuser vor: Kultur und Natur bündeln. Das soll vor allem Familien und Senioren anziehen. Grünberg sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wenn man wandern möchte, aber das Wetter schlecht ist, dann fährt man auch gerne mal in einen Ort und schaut sich eine Kirche an oder besucht ein Museum. Man soll zu schätzen wissen, was wir hier anzubieten haben."

Eine Region mit viel Potential

Der Südharz soll touristisch aufsteigen. Dafür haben die drei Landkreise Mansfeld-Südharz, Kyffhäuser und Nordhausen ein gemeinsames Tourismuskonzept entwickelt. Am Freitag haben es Vertreter der Wirtschaft und der Landkreise im Schloss Stolberg vorgestellt. Im Kern stehen demnach Investitionen in neue Angebote, Einrichtungen und Institutionen. Potential sehen die Initiatoren im Ausbau von Radwegen und der besseren Beschilderung für Touristen. Geplant sei auch eine qualitative Verbesserung der Bereiche Ausstattung, Service und Marketing. Die Region Südharz Kyffhäuser soll als besonderer Teil des Harzes profiliert und vermarktet werden. Dabei wird man sich laut Angaben an den drei Themensäulen des Harzes – Natur, Kultur und Spaß – orientieren.

Qualitätsmanagement wird aufgebaut

Initiator Clemens Ritter von Kempski sagte, die Region Südharz-Kyffhäuser habe das Potential, sich zu einer der attraktivsten und erfolgreichsten Tourismusregionen in Deutschland zu entwickeln. Das neue Konzept soll demnach das Angebot in der Region verbessern. Das gilt für die Qualität von Gaststätten und Hotels, aber auch für Fahrradwege und Verkehrsanbindungen. Qualitätsmanager aus beiden Ländern sollen nun ein Beraternetzwerk knüpfen und die Gästezahlen nach oben bringen. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt den Aufbau eines Qualitätsmanagements in diesem und im kommenden Jahr mit bis zu 50.000 Euro.

Die Region Südharz Kyffhäuser sei es wert, von mehr Menschen entdeckt zu werden, sagte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD). Er erklärte MDR SACHSEN-ANHALT: "Man muss sich eins klarmachen: Tourismus, das ist nicht nur die Übernachtung. Das ist nicht nur der Gastronomiebetrieb, in dem man lecker essen kann und auch was zu trinken bekommt." Dazu gehöre eben auch die Wertschöpfung im Einzelhandel und in den Dienstleistungen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Menschen, die eine Zeit an einem Ort verbringen, die brauchen mehr als nur ein Quartier. Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD)

Deshalb sei es ganz richtig, darauf hinzuweisen, dass überall dort, wo der Tourismus wächst, üblicherweise die Branchen drumherum, also die Unternehmen in der Region, auch davon profitieren.

Der Tourismus als Motor für die ganze Region: Südharz-Kyffhäuser möchte mehr Besucher begrüßen. Und die Ziele der länderübergreifenden Zusammenarbeit sind ehrgeizig: Bis 2030 soll die Übernachtungszahl in der Region verdoppelt, die Umsätze gar verdreifacht werden.

