Übergang in Transfergesellschaft Kündigung für 250 Mifa-Bike Mitarbeiter

250 Mitarbeiter von Mifa-Bike in Sangerhausen erhalten in diesen Tagen die Kündigung. Ihnen soll ein Wechsel in eine Transfergesellschaft angeboten werden. Wie lange die Mitarbeiter dort bleiben können, wird derzeit noch verhandelt.