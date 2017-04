Die Volkssolidarität Saale-Kyffhäuser kann den insolventen Kita-Betreiber SKV in Halle übernehmen. Die Gläubigerversammlung hat am Dienstag zugestimmt. Das teilte die Insolvenzverwaltung Flöther in Halle mit. In einem Bieterverfahren hatte die Volkssolidarität zwei Millionen Euro für den privaten Kita-Träger geboten. Das war das höchste Gebot.