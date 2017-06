Die Autobahn 38 wurde am Mittwoch nach mehreren Unfällen gesperrt (Symbolbild).

Unfall an Stauende A38 nach Unfällen voll gesperrt

Auf der Autobahn hatte sich nach einem früheren Unfall der Verkehr gestaut. Am Stauende fuhren mehrere Fahrzeuge aufeinander auf. Die A38 musste am Mittwochabend in Richtung Halle zwischen Allstedt und Querfurt voll gesperrt werden.