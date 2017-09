Freiwillige Feuerwehr Allstedt Belastende Einsätze auf der Autobahn

Es ist für sie Routine, das "ganz normale Alltagsgeschäft" – so formuliert es Allstedts ehrenamtlicher Stadtwehrleiter. "Mal sind es verletzte Personen, mal sind es Unfälle, mal sind es auch nur Ölspuren", erklärt Ronald Hahn. Der 56-Jährige hat im Lauf seiner Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr schon etwa 250 eingeklemmte Menschen aus ihren Autos geholt. Doch nun werden er und seine Kameraden immer öfter zu schweren Unfällen auf die Autobahn gerufen: Jeder vierte Einsatz führt sie mittlerweile auf die nahe A 38.

Allstedts Bürgermeister (links) und der Stadtwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr kennen sich seit Jahren. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla In Allstedt gibt es keine Berufsfeuerwehr, dafür 14 Freiwillige Feuerwehren mit etwa 300 Kameraden. Für sie ist Bürgermeister Jürgen Richter verantwortlich. Er stellt fest: "Mit Bau und Fertigstellung der A 38 haben wir auf jeden Fall ein weiteres Aufgabengebiet übernehmen müssen." Dadurch sei die Zahl der Einsätze gestiegen. "Und das schlägt sich sicherlich auch auf die Kameraden nieder."



13 Mal waren die ehrenamtlichen Allstedter Feuerwehrleute in diesem Jahr bereits auf der Autobahn im Einsatz. Erst im August starb eine Frau, vier Menschen wurden schwer verletzt. Wenige Tage nach diesem Unfall gab es erneut sechs Verletzte, als mehrere Autos ineinander fuhren. Das geht nicht an jedem Helfer spurlos vorbei.

Die Freiwillige Feuerwehr schützt Allstedt und Umgebung seit fast 150 Jahren. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Der Freiwillige Feuerwehrmann Horst Esther sagt: "Wenn wir jüngere Kameraden haben, die lassen wir immer ein bisschen beiseite." Die Erfahrenen könnten die Szenen oft besser verarbeiten. Zugführer Sven Wittenbecher sagt: "Ich bin da so ein Mensch, ich lass das nicht so an mich ran." Denn wenn er zu viel grübeln würde, "würde es mich auch wochenlang beschäftigen und das will ich nicht".

Übelkeit, Zittern, Stressreaktionen

Nach jedem Einsatz sprechen die Kameraden durch, was sie erlebt haben. Doch manchmal ist das nicht genug. Es kommt vor, dass auch die Helfer Hilfe brauchen. Die bekommen sie dann vom Kriseninterventionsteam, das bei Bedarf schon am Ort des Unfalls die Seelsorge der Retter übernimmt.



Pfarrer Matthias Dräger ist ausgebildeter Notfallseelsorger. Er hat oft erlebt, wie belastete Helfer reagieren können. "Das fängt an bei Übelkeit, Zittern und verschiedenen Stressreaktionen", sagte er MDR SACHSEN-ANHALT. Im Einsatz sei davon noch nichts spürbar: "Da hat man seine Aufgabe, da tut man etwas." Doch danach gehe es bei manchem los.

Schlimm wird es, wenn körperliche, seelische Reaktionen über eine Woche lang anhalten. Dann muss man sich bald professionelle Hilfe suchen. Notfallseelsorger Matthias Dräger