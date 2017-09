Auf der Autobahn 14 bei Halle hat es am Freitagvormittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Zwischen Tornau und Peißen fuhr nach ersten Ermittlungen der Polizei gegen neun Uhr ein LKW an einem Stauende auf einen Sattelzug auf. Der 43-jährige mutmaßliche Unfallverursacher wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der andere LKW-Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.



Der Verkehr staut sich auf der A14 in Richtung Dresden mittlerweile kilometerlang. Auch auf der Umleitungsstrecke durch Halle müssen sich Autofahrer auf Wartezeiten einstellen. Wie lange die Autobahn noch gesperrt sein wird, konnte die Polizei nicht sagen.

Zwischen Tornau und Peißen fuhr ein LKW-Fahrer auf ein Stauende auf. Bildrechte: MDR/Jan Möbius